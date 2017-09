Comunidade na internet rende contínuas homenagens a Cuiabá, aos seus costumes, mitos, lendas e tradições

São mais de 35.000 integrantes e o culto à Cuiabá, praticado por natos ou adotados, é cotidiano, revelando um saudosismo indescritível pelo passado sem que o presente seja deixado de lado.

Na verdade, são relatos históricos através de imagens e dados relevantes sobre o passado, que são transportados para o presente pelas gerações passadas e que atraem as novas gerações para um verdadeiro passeio pela história de Cuiabá e de Mato Grosso.

Fotos históricas, locais hoje transformados pelo desenvolvimento, velhos "point's" de outrora, casas noturnas que abrigavam a juventude de anos passados; ruas e contos sobre as alterações demográficas promovidas ao longo dos anos; nossos homens públicos, professores, historiadores, poetas, músicos, jornalistas, escritores, membros dos primórdios da Academia Mato-grossense de Letras, enfim, à história, resgatada através desse instrumento de transformação e de uma rapidez inquestionável, o mundo digital. E é o que permitiu o estabelecimento desse universo de pessoas, aos milhares, marchando com a história da Cidade Verde de outrora, uma cidade romântica que passou sob nossos olhares e bem abaixo dos nossos narizes e nem todos percebemos. (Fotos: Extraídas do Grupo Cuiabá de Antigamente).

Trata-se, sem dúvida, de uma comunidade nostálgica que se alia com gente do tempo presente para dedicar um olhar ao que fomos e para que direção caminhamos. Frequentemente, os visualizadores dessa página se deparam com relatos e correções feitas sobre acontecimentos e fatos que marcaram a nossa história, sem deixar de se ater a uma linguagem própria dos cuiabanos, com seus mitos, suas lendas e uma adoração sem medidas por uma Cuiabá que se transformou em uma quase metrópole, legando o saudosismo aos que viveram o romantismo daquela cidade de outro tempo, deixado lá atrás, no período da comunicação telegráfica, da telefonia fixa e das cartas, ou pelas ondas do rádio.

Com regras pré-estabelecidas, a comunidade funciona mais ou menos como a um “condomínio” digital, com seu gestores/moderadores que é para evitar excessos, entusiasmos, interesses políticos ou religiosos, versões comerciais e ‘merchandising’. Moderar para evitar de se ferir suscetibilidades nesse ambiente saudável, democrático e de gente de todas as classes sociais e econômicas. Â

Esse número de integrantes é ‘subfaturado’, podendo ser muito mais que uma avaliação anterior, e que só cresce a cada dia, ficando evidente, nesse contexto virtual, é que “morremos”, mesmo, é de saudades do que fomos e daquilo que nem vivemos, assim, tão intensamente.

É porque o tempo não para e nem nos deixa regressar.