Presidente da Câmara diz conhecer situação do telhado do Legislativo

Em conversa informal recentemente, o presidente da Câmara de Vereadores de Nobres, Adelian Messias (PSD), disse que sabe dos problemas que ocorrem quando chove e os vazamentos surgem oriundos do telhado. Uma avaliação da extensão do problema está em curso, lembrando que é reconhecidamente estrutural fruto das várias alterações nas paredes sem que se atentasse para o telhado.

O presidente do Legislativo não quer fazer promessas de soluções rápidas e nem falar do que não sabe exatamente e adiantou que vai conversar com o chefe do Executivo para daí buscar a formalização de parceria técnica com a equipe da Engenharia municipal.

Ciente de que no domingo (20/08) surgiram vazamentos vindos do telhado, o vereador Adelian Messias (foto) disse que não fará nada sozinho, até porque, as condições financeiras do Legislativo não garantem sobras para altos gastos em obras na estrutura do telhado do Legislativo que é uma edificação antiga.

“Nós vamos buscar uma saída possível com o prefeito Leocir no sentido de formalizar parceria para avaliar as condições do telhado e o custo de sua recuperação, sabendo que não é barato esses serviços”, analisa Adelian.

Para o líder da Mesa Diretora, a chegada do período de chuvas pode ser um complicador e a avaliação técnica terá que sair nos próximos dias. Conhecer custos e possibilidades financeiras é uma parte daquilo que deve ser realizado daqui pra frente, conforme Adelian Messias.