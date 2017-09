PMDB faz convenção e elege nova cúpula diretiva

Na tarde do dia 20 de agosto, no Plenário da Câmara Municipal de Nobres, membros do PMDB estiveram reunidos para a eleição da Comissão Executiva da sigla. Apesar do mau tempo, o comparecimento, se não foi total, agradou aos presentes.

Assim deliberado em convenção, o partido terá como presidente José das Neves de Almeida, sendo José Amauri Antoniacomi o 1.º vice presidente; o 2.º vice presidente é Antero de Campos Santiago; como secretário geral na nova composição está João Clóvis Antoniacomi; o secretário adjunto é Vânia dos Santos; o tesoureiro é Canuto Rei Belém Filho.

De acordo com o que se informou através do novo presidente da sigla, a homologação da chapa única foi confirmada naquela reunião, com todas as providências burocráticas para a formalização da nova composição diretiva sendo tomada a partir daquela reunião partidária.

Das Neves acredita no bom senso e no comportamento democrático para que a sigla se regularize e absorva novas filiações. Uma delas deve ser a do vereador Janderlei Cardoso, o Jandão, ex-vereador, até então no PSD.

O mau tempo não permitiu que a deputada estadual Janaína Riva se fizesse presente. Contudo, a reunião seguiu seu trâmite legal e normal e com ela a definição do novo líder da sigla peemedebista no município de Nobres.

Um dos mais antigos na sigla, o ex-vereador Edison Luiz Pinto, que já presidiu a Casa de Leis, prestigiou a reunião partidária ao lado do também veterano peemedebista Marcos Ferlin.

