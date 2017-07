Ex-prefeito Gilmarzinho da Ecoplan tem contas de governo aprovadas

A buy levitra online C√Ęmara Municipal de Nobres, reunida na noite de 29 de junho de 2017, em sess√£o ordin√°ria, votou as contas de governo do exerc√≠cio de 2015, do ex prefeito Gilmarzinho da Ecoplan (PSD), antes, aprovadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso ap√≥s a emiss√£o de parecer pr√©vio favor√°vel √† aprova√ß√£o, relatadas pelo conselheiro Valter Albano.

Convocado para o direito de defesa, o ex-prefeito esteve presente na sess√£o legislativa acompanhado do ent√£o Procurador Jur√≠dico do munic√≠pio, Silv√©rio Soares de Moraes, que fez uso da tribuna da Casa para argumentar e dirimir poss√≠veis d√ļvidas sobre o parecer pr√©vio.

Ao tecer comentário sobre as contas, o vereador Nilson da Silva Campos, a fim de obter maiores informações, questionou dois pontos, delineados e apontados pelo Ministério Público de Contas como de natureza grave e gravíssima. De acordo com o ex procurador municipal (foto), apesar das divergências apresentadas pelo Ministério Público de Contas, as dúvidas foram sanadas, à posteriori, prevalecendo o alto interesse público do gestor em momento econômico conturbado, onde a administração municipal teve que abrir mão de pessoal e de investimentos para evitar um colapso financeiro.

Os repasses constitucionais ao Legislativo foram alvo do apontamento, mas o gestor público teve que se adequar à realidade diante da volatilidade econômica que se apresentava, sem, no entanto, prejudicar ou demonstrar má fé na aplicação dos recursos públicos.

De acordo com o TCE-MT., ‚Äúfoi constatado na an√°lise do balan√ßo de governo do munic√≠pio, que na educa√ß√£o foram aplicados 32,98%, na sa√ļde, 23,57% e as despesas com pessoal foram de 50,62%‚ÄĚ, ficando claro que se investiu al√©m do m√≠nimo exigido em setores da administra√ß√£o p√ļblica naquele exerc√≠cio.

Em nota do TCE, ‚Äúo conselheiro relator Valter Albano lembrou que √© preciso reconhecer que, apesar do registro de algumas falhas, a prefeitura apresentou crescimento no Indicador de Gest√£o Fiscal dos Munic√≠pios, o IGFM‚ÄĚ.

Argumentação aceita chegou à vez do ex-prefeito Gilmarzinho da Ecoplan (foto) subir a tribuna para demonstrar aos parlamentares que praticou uma gestão coerente e responsável, tendo que se aplicar para equilibrar as finanças, encontradas em situação falimentar, como um paciente em estado terminal, se é que a metáfora caiba em tamanho prejuízo financeiro deixado pelo antecessor de Gilmarzinho da Ecoplan.

O ex-prefeito defendeu a tese de que o voto consciente pela aprova√ß√£o das contas estaria a crit√©rio de cada parlamentar e frisou: ‚Äúpe√ßo, humildemente, que votem favor√°vel as contas, mas de acordo com a consci√™ncia de cada um‚ÄĚ.

Ainda, segundo Gilmarzinho, a sua gestão teve a capacidade de refazimento após receber a prefeitura endividada, mas voltou a reiterar que Nobres vai precisar de mais umas quatro gestões administrativas sérias e comprometidas para que as finanças voltem a se equilibrar.

Gilmarzinho destacou que nunca escondeu isso do Leocir candidato, que este encontraria uma prefeitura com parte dos problemas que herdou e que necessitaria de mais uns 12 anos, no mínimo, para que o município volte a ter capacidade de investimento.

Bons ouvintes e melhores entendedores, os vereadores apresentaram-se para votar, um a um, de acordo com o que estava pautado no processo remetido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, relatado pelo conselheiro Valter Albano. Ou seja, as contas do ex-prefeito Gilmarzinho da Ecoplan, relativas ao exercício fiscal de 2015 foram aprovadas, à unanimidade dos vereadores presentes.

Enf√°tico, o vereador Andr√© Avelino Bezerra (PSDB) afirmou: ‚Äúcom muita honra, voto favor√°vel √† aprova√ß√£o das contas‚ÄĚ. O vereador Joaridis Lojor Ribeiro (PR), argumentou que a possibilidade que havia, de votar contra, foi voto vencido diante da avalia√ß√£o de que o TCE-MT √© soberano em sua decis√£o e apontava parecer pr√©vio favor√°vel a aprova√ß√£o das contas de governo de 2015. Ainda, segundo Joaridis, o Magal, o conselho de fam√≠lia √© importante onde houver d√ļvidas.

Para o presidente do Legislativo, Adelian Messias (PSD), o Parlamento demonstrou maturidade na pessoa de cada parlamentar, que é quando são chamados à responsabilidade e optam pela coerência e seriedade.

O ex-prefeito Sebasti√£o Gilmar Luiz da Silva dividiu com cada um dos membros da sua equipe o sucesso pela aprova√ß√£o das contas e destacou que o papel da C√Ęmara de Vereadores √© de not√≥ria responsabilidade, reconhecendo que os vereadores que j√° n√£o est√£o mais l√° e os atuais sempre ter√£o o seu respeito e a sua admira√ß√£o.

‚ÄúConstru√≠mos uma gest√£o com todos os atores e nunca quisemos protagonizar, mas sim estarmos juntos na constru√ß√£o de solu√ß√Ķes diante dos problemas, que n√£o poucos‚ÄĚ, conclui Gilmarzinho da Ecoplan, comemorando mais um obst√°culo ultrapassado.

