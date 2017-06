ESAN inaugura equipamentos que beneficiam o Bairro Jardim Petrópolis

A Empresa de Saneamento de Nobres (ESAN) já investiu perto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em equipamentos que visam melhorar e reforçar o bombeamento de água para o bairro Jardim Petrópolis. Em funcionamento há vários dias, o sistema de bombeamento teve a sua inauguração simbólica com a presença do prefeito Leocir Hanel, do chefe do gabinete institucional do município, Marcos Cheba; vereadores Joarides (Magal) Lojor Ribeiro e Zilmai Ferreira de Jesus.

Por parte da empresa, o diretor Arthur Henrique Lemes de Oliveira, o diretor técnico Lindberg Rodrigues dos Santos; o consultor técnico da ESAN, dr. Guy Marc Martinez, responsável pela implantação do sistema e especialista em instrumentação, com experiência em empresas brasileiras e multinacionais, tendo exercido função na Cimentos Votorantim. Além destes, os técnicos que atuam cotidianamente na manutenção da empresa.

Trata-se de uma bomba submersa, de 12 HP, com capacidade de vazão de 20.000 litros/hora, para pressurizar a rede de distribuição de água do Jardim Petrópolis, de acordo com o que informa Lindberg. Ainda, segundo Lindberg, a instalação, é do tipo Booster, o que equivale dizer que seja reforço de pressão em zonas de baixa pressão.

O sistema é composto de bomba reserva (Ebara BHS 412) e um sistema de monitoramento de pressão (manômetros), instalados na saída do bombeador e em pontos específicos do bairro beneficiado.

Em princípio – aponta o diretor técnico da ESAN -, o funcionamento do sistema será de 10 horas/dia, das 7:30 às 17:30, tempo testado e suficientemente possível para atender a demanda do bairro, considerando-se que o consumo noturno seja baixo, havendo risco de rompimento de tubulação.

Entretanto, como informa Lindberg Santos, o horário de ativação do sistema pode ser modificado, atendendo a demanda e o clima.

O diretor da ESAN, Arthur Oliveira, agradeceu a participação do prefeito Leocir Hanel, secretário e vereadores presentes, lembrando que a empresa tem preocupação com os consumidores e investe em equipamentos.

Lindberg Rodrigues, presente cotidianamente na empresa, é o que absorve as informações, sejam negativas e positivas, encarregando-se de dotar a empresa de um sistema que seja eficiente. Ele agradeceu a compreensão e a presença de todos, deixando a impressão que as soluções vão sendo encontradas, paulatinamente.

O vereador Magal acredita que a melhoria vai beneficiar o bairro, onde ele está ativo há mais de 20 anos, trabalhando com educação e esporte.

Para a vereadora Zilmai, o atendimento faz a diferença e sempre que é cobrada pela comunidade, passa a cobrar daqueles que podem resolver, destacando que Lindberg Rodrigues é a quem se dirige quando a questão é falta d'água.

O prefeito Leocir Hanel disse que vê positivamente os investimentos da empresa em Nobres, estando do seu inteiro agrado as medidas que beneficiem a população do município.