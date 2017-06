Em Mato Grosso, a política ganha contornos de anarquismo

Pessoas são grampeadas com a chancela de autoridades do alto escalão da Segurança Pública e do poder administrativo central; e depois de descobertas começa-se um “jogo de empurra”, onde ninguém é culpado de nada e todos são vigiados. Supostas amantes de governistas têm a vida vigiada, pessoas são ridicularizadas publicamente por conta de descobertas de grampos.

Representantes do povo no Parlamento resolvem atacar o Chefe do Executivo com ofensas pessoais; imagens de uma parlamentar são divulgadas nas redes sociais de roupas minúsculas; um ou outro deputado menciona, ainda que sorrateiramente, ofensas contra a pessoa do governador.

De outra parte, uma outra parte da imprensa não perde tempo e parte vorazmente para cima do governo por questões meramente pessoais. O Tribunal de Contas de MT vira alvo de chacotas por conta da divulgação de propinas e do envolvimento de conselheiros na compra de vagas. Alguns conselheiros do TCE-MT se portam como semideuses e se acreditam intocáveis pela justiça e tornam a Egrégia Corte de Contas uma estrutura milionária e com pessoas acima do bem e do mal.

Os organismos da segurança pública são ridicularizados publicamente por conta de troca de farpas entre seus membros, repassando à sociedade uma imagem constrangedora e fragilizada ante a necessidade de se combater o crime com veemência e firmeza.

Alguém já parou para pensar sobre o que pensa a sociedade em geral a respeito desses comportamentos, dúbios, anacrônicos e desmoralizantes? E o que é pior, diante da necessidade de se combater com a dureza necessária a corrupção que tomou conta dos meios políticos e administrativos, em quem confiar?

A Assembleia Legislativa de MT., também está enodoada e determinados parlamentares ainda fazem questão de tornar ainda mais óbvia a nódoa que mancha o Parlamento. Ora destratando a imprensa interiorana através das publicidades não pagas; em outras oportunidades, com palavras de baixo nível proferidas para ofender semelhantes na missão de governar o Estado.

Se antes a política era comparada ao samba do crioulo doido, agora, está mais para um "funk" urdido no lado mais obscuro da escória social, onde o tema principal é a "mão leve" e a ostentação financeira com o dinheiro do pobre povo pagador de impostos.

Lesados pelos políticos ricos que compram suas eleições com dinheiro público, os contribuintes ainda são obrigados a ver através das redes sociais o exercício mais comum da literal pobreza de argumentos e com fortes apelos imorais, ofensivos, degradantes e que espelham a conduta individual de cada um na hora do salve-se quem puder.

Enquanto isso, o povo, outrora a ralé social, comporta-se com dignidade e respeito em meio aos seus guardiões desalmados, companheiros infelizes de uma mesma jornada e suas pragas e palavrões.

No meio da ralé... nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre uma voz amiga.

É que todos tem a certeza de que o poder não vem do povo... é mercantilizado em ora oportuna; dai a sociedade mato-grossense assistir a esse verdadeiro festival de ofensas e de imoralidades, com colocações paupérrimas acerca da imagem do seu semelhante.