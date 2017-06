O clomid online ex-prefeito Gilmarzinho da Ecoplan (PSD) tem até o antes do final de junho para estabelecer diálogo com a Câmara de Vereadores com vistas à possibilidade de argumentar a respeito das contas de governo do exercício de 2015, aprovadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso após a emissão de parecer prévio favorável à aprovação.

Se necessário for, para legitimar a aprovação pela Egrégia Corte de Contas de MT., o ex-gestor pode solicitar a participação naquela sessão ordinária e fazer a defesa de possíveis itens que apresentem divergências. O PSD conta com três vereadores na Casa de Leis e todos estão conscientes de que é preciso lançar mão da unidade política em todos os momentos que se requeiram apoio da bancada.

De acordo com o TCE-MT., "foi constatado na análise do balanço de governo do município, que na educação foram aplicados 32,98%, na saúde, 23,57% e as despesas com pessoal foram de 50,62%", ficando claro que se investiu além do mínimo exigido em setores da administração pública naquele exercício.

Em nota do TCE, “o conselheiro relator Valter Albano lembrou que é preciso reconhecer que, apesar do registro de algumas falhas, a prefeitura apresentou crescimento no Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios, o IGFM”.

Os indicadores de gestão se mostraram positivos e as contas de governo foram aprovadas, podendo, o ex-prefeito solicitar a sua intervenção na futura reunião legislativa, de modo a dirimir possíveis dúvidas e até mesmo para rever velhos companheiros de campanha recente.

É oportuna a participação do ex-gestor para dissipar dúvidas e deixar clara a sua participação como prefeito entre 2013 a 2016, evitando assim que opiniões contraditórias possam desfazer os números positivos que sinalizaram para o parecer favorável às contas de sua gestão.