Peladão Regional: vaga rural será decidida entre Laranja Mecânica e Os Primos

De oito equipes que iniciaram a fase rural do Peladão Regional – Polo de Nobres, apenas duas permanecem na disputa e a única vaga estará em jogo no dia 04 de junho, às 15:00 horas, no campo da Vila Bom Jardim, onde jogarão Laranja Mecânica, do desportista e apaixonado por futebol, Valnei (Nei), e o time que representa Chapada dos Guimarães, Os Primos.

A semifinal foi ontem, 28 de maio, quando jogaram Os Primos e Os Veteranos, no primeiro jogo da tarde, com início às 14:00 horas, e deu o time de Os Primos com uma vitória de 3 a 1, após sair na frente, ceder o empate e marcar mais duas vezes. Os Primos se classificaram para a decisão que será no domingo que vem.

No segundo jogo da tarde, entraram em campo os dois vitoriosos da semifinal, o Sela Dourada, que perdia de 2 a 0 e virou o placar, garantindo classificação; e o time do Laranja Mecânica que empatou e venceu nas penalidades, por 5 a 3.

Sela Dourada, onde atua o vereador Gida, enfrentou ao Laranja Mecânica e conseguiu uma bela vitória, por 3 a 0, contando com a eficiência de Punti (foto), Jerry e Vítor (goleiro). O Sela Dourada até que equilibrou o jogo, mas não deu para segurar o melhor nível técnico dos jogadores do Laranja Mecânica que chega para a decisão credenciado a ficar com a vaga rural para a decisão com o vencedor da fase urbana do Polo de Nobres.

Boa partida e uma boa arbitragem sob Ale Costa e Edilson Aparecido Bravo, que devem apitar a decisão.

Com o bom futebol predominando, são poucos os problemas para a arbitragem e melhor ainda para quem vai ver o jogo. A Polícia Militar mantém uma guarnição à beira do campo, com o sgt.º Schwartz de olho no jogo e no comportamento da galera. E a Prefeitura Municipal de Nobres mantém uma ambulância e uma equipe acompanhando os fatos.

É sinal de bom futebol e lazer aos moradores de Bom Jardim.