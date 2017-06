Após priligy online o ato público realizado na Câmara de Vereadores, dia 16 de maio, à noite, quando o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas (foto, a esquerda), recebeu uma lista de reivindicações para o combate à criminalidade na cidade de Nobres, as primeiras ações nessa direção já começaram a entrar em execução.

Na noite de ontem (19/05), uma guarnição da Polícia Militar (Rotam) já garantia sensação de segurança e dava um “baculejo” numa rapaziada que passava de bicicleta, à avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Mangueiras. Mãos cruzadas na nuca e uma “geral” em cada indivíduo, exatamente aonde os assaltos vinham sendo costumeiros, atrapalhando a atividade comercial de quem trabalha. (Foto: ASCOM/PMNBS/Reprodução).

Ainda ontem, a PM atuou firme contra um estabelecimento comercial sem alvará de funcionamento e onde menores estariam, supostamente, fazendo ponto. Consta que os PM’s foram recepcionados com palavras de baixo calão e ameaças, inclusive de chamar a polícia para a própria polícia.

Mas os órgãos da segurança pública vão precisar de muito mais que essas "blitz's" noturnas. Terá a necessidade de trabalhar com inteligência e criar foco sobre a movimentação das peças nesse imenso "quebra-cabeças". Uma rede de informação chegaria até essas pessoas, muito antes que as ações sejam implementadas, segundo se avalia.

Mas a mobilização da sociedade já se mostra importante para que as ações sejam efetivadas e o cenário seja menos massacrante para a classe comerciária, vítima das atividades marginais que ganharam corpo nos últimos meses do ano.

O encontro, que reuniu autoridades policiais, políticas, do Ministério Público Estadual e a sociedade, serviu como parâmetro para que as autoridades entendam que a sociedade está cada vez mais mobilizada pelos seus direitos, que vão muito mais além do desprazer de ser esbulhado por uma carga tributária injusta.

Mas a comunidade busca por resultados e o uso da inteligência, certamente que ganhará força através da proposta do secretário Rogers Elizandro Jarbas, de implantar aqui o GGI (Gabinete de Gestão Integrada) para aprimorar ainda mais as ações pró-segurança dos comunitários em geral.

Está fora de cogitação, mas todos sabem que há um ditado que diz: "pedra que muito muda não cria limo". Mas a PM, através do alto comando militar poderia estudar a possibilidade de promover mudanças de domicílio de policiais, a exemplo do que ocorre com graduados em ascensão na carreira, tirando da zona de conforto aqueles que estariam enraizados no município.

Mas, de alguma forma, a mobilização política e popular já serviu para agitar os meios da segurança pública e as ações mitigadoras já tiveram início embora a questão do “prende e solta” seja um fato afeito ao Poder Judiciário e a panaceia de leis que vigoram no país das bandalheiras e do financiamento de campanhas políticas com dinheiro roubado povo. Vide a JBS e as grandes empreiteiras deste país.