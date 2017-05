Recentemente, a Empresa de Saneamento de Nobres anunciou paralisação no bombeamento de água para os bairros Jardim Paraná e Jardim Carolina com o objetivo de modernizar o sistema elétrico da empresa, tornando mais eficiente a distribuição e com maior nível de segurança contra as intempéries naturais. A informação partiu do diretor técnico da empresa, Lindberg Rodrigues dos Santos.

Todo o sistema de automação do enchimento de caixas foi substituído, onde a ESAN investiu cerca de R$ 25.000,00. De lá para cá vem sendo realizados testes de funcionamento do bombeamento para o bairro Jardim Petrópolis, o que pode melhorar consideravelmente o abastecimento de água naquele bairro, conforme Lindberg.

A empresa tem uma planilha de custo das suas atividades, diárias, mensais e anuais, com diversos encargos geradores de despesas, entre eles os insumos utilizados para a boa qualidade da água que é levada aos imóveis. Anualmente, a ESAN informa, detalhadamente, a qualidade da água que é distribuída aos consumidores e aos poucos vai buscando ampliar a boa relação com a comunidade, lançando mão da mídia para disponibilizar informações aos munícipes.

Para Lindberg Rodrigues, a direção da ESAN quer estar cada vez mais próxima dos seus consumidores, lembrando que em 2018 estará com duas décadas de operacionalização em Nobres, sempre com uma pauta voltada a boa qualidade do produto final e com o princípio de que é preciso valorizar os seus clientes/consumidores.