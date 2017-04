Durante a visita do deputado Guilherme Maluf (PSDB) a cidade de Nobres, no sábado (22/04),

pela manhã, os vereadores cobraram do parlamentar uma atuação mais forte dos organismos de segurança pública em Nobres para combater a violência predominante.

O alerta partiu do vereador Nilson Filho (PSD) que recebeu apoio dos demais colegas vereadores presentes naquele encontro. Imediatamente, o prefeito Leocir Hanel avaliou como positiva a cobrança dos vereadores e assinalou que a oportunidade seria boa para essa reivindicação.

O deputado Guilherme Maluf (foto) disse que vai à instância superior cobrar ações efetivas, inclusive com o uso da inteligência para tentar reverter esse quadro negativo em Nobres, destacando ainda que o País vive uma de suas piores recessões desde o ano de 1920, com uma onda desenfreada de desemprego e caos social.

Talvez a melhor impressão causada pelo parlamentar estadual terá sido a citação de uso da inteligência, que é para chegar ao cerne da questão, buscando eliminar os focos de violência como os assaltos à mão armada que se registraram recentemente, apontados pelos vereadores durante aquele ato público.

A audiência pública prevista para ser realizada em Nobres poderá nortear as ações a serem implementadas no município pelos órgãos da segurança pública. Guilherme Maluf destacou que o governador Pedro Taques é o que mais investiu no aparelhamento da segurança pública nos últimos anos com a aquisição de veículos novos, de armamentos e de aumento de efetivo.

Mas, nada como o uso da inteligência para se atingir o objetivo, o que vai ser colocado durante a audiência pública a ser realizada em Nobres. Oxalá!, não demore e desde já as ações sejam implementadas no sentido de atender aos reclames dos parlamentares que representam a população municipal.