A noite do dia 12 de Maio em Nobres/ MT vai ser impactada, pela presença de Deus e o Espirito Santo na vida das pessoas que ali estarão presentes, e quem ficara encarregado a nos conduzir a esta noite abençoada será o pastor e cantor Kleber Lucas, do Ministério Batista Soul.

Detentor de discos de ouro e platina pelas vendas de seus mais de dez álbuns, além de um Grammy Latino, Kleber Lucas é hoje um dos mais conhecidos cantores gospel do país. Mas seu público não se restringe aos fãs do gênero, graças a uma bem dosada mistura de belas e inspiradoras letras com um competente instrumental pop, jazz e soul music. A fórmula está presente também em pela Fé, o 12º álbum de inéditas do cantor, que tem produção musical de Kleyton Martins, repetindo a dobradinha de sucesso do álbum anterior, O Filho de Deus.

"É muito bom poder trabalhar com alguém que entende absolutamente tudo que você sente e idealiza quando compõe uma canção. Com o Kleyton é assim. Inclusive, ele já faz parte da minha banda e tem pego a estrada comigo ministrando. Pesquisamos, criamos... E esperamos que as músicas façam diferença na vida de quem ouvir", deseja Kleber.

Prestes a comemorar 20 anos de carreira solo, Kleber contribuiu e ainda contribui significativamente com a música gospel brasileira, não apenas como intérprete diferenciado que é - com sua voz marcante e incomum -mas também como compositor de grandes sucessos gravados e regravados por importantes nomes do segmento. Neste novo trabalho ele repete a dose e assina todas as faixas.

Kleber abre Pela Fé com pop rock de qualidade e transmitindo muita esperança. "Pra Recomeçar" é uma música que traz reflexão sobre erros, acertos e recomeços. Aliás, estes são temas presentes em todo álbum. Como também, restauração, conversão, cura... E, claro, muito louvor e adoração a Deus ("Aleluia", "O Rei Está Voltando", "Pela Fé"). Mas a balada "A Ele" foi escolhida como a primeira faixa de trabalho desse álbum rico sonoramente, com muitas referências, dentre elas a black music, o jazz... E para encerrar, um baião (isso mesmo) com letra "social": "Justiça Generosa".

As músicas prometem agradar aos mais diferentes públicos. Kleber se tornou um dos artistas mais populares do segmento porque conduz sua carreira com muita liberdade e verdade. Suas canções ultrapassaram fronteiras, inclusive, da religião. Além de inspirar uma geração de compositores, músicos e intérpretes, segue inovando e arrebatando multidões em suas apresentações no Brasil e exterior.

Ao longo de sua carreira, conquistou 10 Discos de Ouro, 3 Discos de Platina, 2 DVDs de Ouro e o Grammy Latino 2013 de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa (Profeta da Esperança).

O evento tem como objetivo propagar a palavra de Deus através da ministração da mensagem e louvor, será realizado no dia 12 de maio de 2017, horário as 19:30, local Clube Recreativo Cisne Branco.

