Guilherme Maluf quer discutir segurança em audiência pública com a comunidade

Em visita realizada na manhã de hoje (22/04) à cidade de Nobres, o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB) foi recepcionado por uma comitiva formada pelo prefeito Leocir Hanel (PSDB), primeira dama do município Maria Cecília Botini Hanel, secretários municipais e por vereadores representando o Parlamento municipal.

Ainda buy clomid online na entrada da cidade, no denominado Trevo da Emal, o deputado e comitiva foram recepcionados pelos nobrenses, já ouvindo as pretensões do chefe do Executivo municipal, que detalhou as suas projeções para a entrada da cidade.

Em buy priligy seguida, a comitiva se dirigiu ao Parlamento municipal, onde se falou de algumas necessidades mais prementes, quando os vereadores apresentaram várias reivindicações do município, sendo o destaque de todas elas a questão da segurança pública a partir de uma onda de assaltos à mão armada na área central da cidade, ocorrida recentemente.

O vereador André Avelino Bezerra (PSDB) destacou a importância política de Guilherme Maluf, analisando que o deputado estadual pode atender as causas possíveis e as impossíveis ser alvo do seu esforço concentrado.

O prefeito Leocir Hanel agradeceu as emendas parlamentares de autoria de Guilherme Maluf que beneficiaram Nobres, muito bem destacadas pelo vereador Adelian Messias (PSD), presidente da Casa de Leis de Nobres, caso da lama asfáltica que muito contribuiu para melhorar a trafegabilidade em muitas ruas e avenidas da cidade.

Mas o prefeito Leocir Hanel quer iluminação pública ao longo da entrada da cidade, desde o trevo até as proximidades do cemitério municipal, o que passa a ser também uma questão de segurança aos trabalhadores nas indústrias localizadas naquele setor. Conforme Leocir Hanel, a cidade vai ganhando uma nova imagem e aos poucos tudo se resolverá e uma nova panorâmica será implantada.

Guilherme Maluf acatou a ideia de se discutir segurança pública e propôs que se realize audiência pública na cidade de Nobres, envolvendo a Assembleia Legislativa e a comunidade local. O parlamentar tucano falou da sua afinidade com Nobres e da boa base política que mantém aqui, frisando que as emendas parlamentares fazem jus ao respeito que tem pela população do município.

Conforme buy propecia online Maluf, é prioridade que a segurança pública seja exercida com uso da inteligência e com apoio das forças conjuntas do setor, salientando que o governador Pedro Taques tem feito muito pela segurança pública em Mato Grosso com o aumento de efetivo, entrega de viaturas para equipar a Polícia Militar, o Bombeiros e Polícia Civil.

Guilherme Maluf avaliou que o prefeito Leocir Hanel faz uma gestão de bastante equilíbrio, tendo importante apoio do Parlamento municipal nessa sua caminhada.

Na oportunidade, agradeceu a acolhida e deu destaque a informação de que a emenda parlamentar para a construção do PSF de Bom Jardim já está concretizada.ÂÂ