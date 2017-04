ESAN tem equipe permanente que atua nos reparos

A Empresa de Saneamento de Nobres, com experi√™ncia de cerca de 19 anos de atua√ß√£o em Nobres, tem acentuada evolu√ß√£o na rela√ß√£o com o seu p√ļblico consumidor e a cada ano vai se aprimorando e evoluindo na presta√ß√£o de servi√ßos √† comunidade.

Essa opini√£o √© compartilhada pelo diretor t√©cnico da empresa, engenheiro sanitarista Lindberg Rodrigues dos Santos, que tem demonstrado preocupa√ß√£o com a melhor forma de se relacionar com o consumidor. Uma das a√ß√Ķes mais permanentes da ESAN √© quanto ao atendimento em caso de rompimento de tubos, quando uma equipe √© deslocada para executar reparos na rede e tamb√©m tapar o buraco causado pela necessidade de chegar at√© o ponto de rompimento.

Em período onde as chuvas se tornam intermitentes, a ESAN tem tido a preocupação de executar o reparo e também tapar o buraco e colocar massa asfáltica para evitar qualquer desnível acentuado na pista.

Não raras vezes os comunitários tem visto uma equipe da empresa executando reparos na rede. No ano passado, segundo foi constatado, houve rompimento de um tubo no Jardim Petrópolis, sobre a pista da MT-241, no setor urbano, causando o afundamento da pista. A empresa está trabalhando tecnicamente para que fatos semelhantes não se repitam e a sua direção, de acordo com o que se informou, está aberta ao diálogo com setores diversos da comunidade.

Em tom informal, sem gravar entrevista, o diretor técnico da ESAN, revelou que tem cobrado ações permanentes e efetivas de sua equipe de apoio, no sentido de promover reparos na tubulação e no pavimento das ruas.

Mais pra frente, a direção da empresa voltará a abordar outras situações que estão sendo efetivadas, sempre visando melhorar na prestação de serviços à comunidade, levando água potável aos lares da cidade de Nobres.

√Č importante salientar, quando o consumidor recebe a sua tarifa de √°gua, ao menos uma vez por ano, a ESAN informa, pormenorizadamente, sobre a qualidade da √°gua que sai das torneiras.

A proposta da direção da empresa é sempre a de evoluir, prestando serviços de qualidade ao consumidor.