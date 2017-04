O priligy online município de Nobres continua em franca atividade buscando atualizar as ações que já vinham sendo desenvolvidas pelos comitês de coordenação e executivo que tratam da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Com a nova gestão administrativa sob o prefeito Leocir Hanel, foi reformada a representação do comitê de coordenação com a substituição do ex secretário municipal de Saúde pela nova secretária, Aparecida Clestiane da Costa Souza; secretário municipal de Infrestrutura, Glaudio Humberto Colognese Valandro é remanescente da gestão anterior; e a nova secretária municipal de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, Maria Cecília Botini Hanel. (Foto/Arquivo/Tribuna de Nobres: visita de inspeção à obra, em 2015, por técnicos do município, da Sinfra, da empresa e o então vereador Silvestre Campos).

Essa composição, mais o representante da FUNASA no Núcleo Intersetorial de Cooperaçã Técnica e um representante do Governo do Estado pela Secretaria de Estado das Cidades (SECID) integram o comitê de coordenação que tem a atribuição de coordenar, discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo comitê executivo.

Com buy levitra online a legislação reformada o comitê executivo é exercido pelas pessoas de Edilman Conceição, Josimari Silva Pereira, Lindberg Rodrigues dos Santos e Fabiano José da Silva. Essas pessoas é que estão encarregadas, desde o início, de dar andamento aos procedimentos de elaboração do plano, apreciando e validando cada produto a ser entregue, não sem antes levá-lo à avaliação do comitê de coordenação.

De acordo com o que informa Fabiano José da Silva todas às ações implementadas até agora encaminham para a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico dentro do cronograma previsto.

Fabiano avalia que o cumprimento das diversas fases do plano, incluindo a Fase 2, onde se trabalhou “com prestadores de serviço de saneamento; Coleta de dados secundários; Reunião no município; Formulário geral do município; Formulário de manejo de águas pluviais; Formulário do esgotamento sanitário; Formulário dos resíduos sólidos; Formulário do abastecimento de água; Formulário sócio econômico; Cadastro dos formulários no sistema; Relatório Técnico Participativo; Levantamento Rural Relatório do diagnóstico técnico participativo (Produto C do TR); Validação do diagnóstico com o Comitê municipal; Validação do diagnóstico com o NICT – FUNASA; apenas duas etapas estão em andamento, que é a Validação dos dados dos formulários e a Apresentação para o município.

“Estamos dentro do cronograma e trabalhamos para que o novo prefeito conheça o plano e faça uma visita até a UFMT, onde ele possa avaliar com os técnicos gerais o que se faz pelo Plano Municipal de Saneamento Básico”, assinala Fabiano.