Magistrada participa da entrega de kit’s escolares

A comunidade municipal atendeu ao chamamento da magistrada Sabrina Andrade Galdino Rodrigues (foto), que conseguiu mobilizar, principalmente, a classe empresarial para participar da ação solidária de doação de materiais escolares para alunos de famílias carentes do município de Nobres.

Após o levantamento realizado pela sua equipe, foi detectada a necessidade de materiais escolares para diversos alunos da rede municipal e estadual, fato que levou a magistrada que responde pela Comarca de Nobres a um chamamento voluntário pela doação de materiais escolares, o que possibilitou a formação de diversos kit's de materiais para entrega às famílias selecionadas e os respectivos alunos.

O ato de distribuição teve início hoje (09/03), pela manhã, entre 09:00 e 11:00 horas, com a participação da própria juíza Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, da psicóloga Monique, e de representantes das escolas selecionadas e seus respectivos alunos. Participaram as escolas municipais “Dalci Cândida de Souza”, “Maria Honorata de Campos”, “Mário Abraão Nassarden” e “Inocência Rachid Jaudy”, as duas últimas, pertencentes à rede estadual.

Antes da distribuição dos kit’s escolares, a doutora Sabrina Rodrigues aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os que participaram com suas doações, alguns deles com mais itens, superando assim as expectativas, conforme destacou a magistrada.

De acordo com a magistrada, havia uma necessidade de ao menos 170 kits escolares e esse número foi ultrapassado, com doações que atingiram 250 kit’s, com destaque para um certo número de empresários, citados naquela oportunidade, que foram generosos nas suas doações. Dessa forma, a lista complementar foi atendida e todos os selecionados receberam os materiais escolares.

A magistrada Sabrina Andrade falou da importância da educação para a formação do caráter do indivíduo e das conquistas que o saber proporciona, cobrando dos pais que incentivem seus filhos a frequentar a escola. Para a doutora Sabrina, a necessidade de uma boa educação traz resultados positivos a todos e individualmente, melhorando o conceito do indivíduo perante a sociedade. "Eu falo isso por avaliação pessoal e por experiência própria", salientando a todos que a educação abre horizontes na vida do indivíduo.

Durante o lançamento da campanha, a doutora Sabrina Rodrigues, revelou a importância da doação solidária, salientando que enquanto uns podem, a outros existe a carência, mas, nada que uma boa dose de solidariedade não possa mudar. Um caderno, um lápis que seja doado com boa vontade, já será visto como um gesto solidário.

A mensagem foi entendida e a campanha foi bem sucedida, culminando com presença recorde de mães, pais, filhos e representantes de escolas, lotando as dependências da sala de audiências e em frente à sede do Fórum da Comarca de Nobres.

