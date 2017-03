“É possível conciliar ecoturismo com as grandes lavouras de soja?”. “É possível que uma estrada pavimentada que conduza aos atrativos turísticos tenha tráfego pesado, com carretas capacitadas para transporte de cerca de 60 toneladas?”.

A briga vai ser feroz entre a população de Nobres e aqueles que produzem soja no município, se utilizando da MT-241 para transporte de grãos. A previsão é do secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos, ao anunciar que o Plano Diretor para Nobres contemplará esses questionamentos e outros tantos, inclusive a poluição dos rios. Bastante elucidativa as suas considerações, Wilson Santos destacou a importância do Plano Diretor para o município, oportunizando que a população opine sobre esses fatores, inegavelmente, em direção oposta ao ecoturismo e o processo de transformação que Nobres experimenta.

O lembrete para essas questões foi feito pelo secretário de Estado durante a sua participação em ato público na Câmara Municipal de Nobres, quando recebeu um pacote de reivindicações apresentadas pelos vereadores do município, que vai desde segurança pública até a delicada questão ambiental que atinge a Lagoa Salobão, um atrativo turístico natural de grande importância para o município.

Não por acaso, durante o trajeto feito pela caravana que percorreu a zona rural no dia 03 de março, da zona rural para a cidade, duas enormes carretas também trafegavam no mesmo sentido, contrastando com a percepção do secretário Wilson Santos, acerca do choque de interesses, entre o ecoturismo e o uso indiscriminado do solo com a aplicação de agrotóxicos nas lavouras.

Isso, para não se falar que a denominada Rota das Águas, a rodovia estadual MT-241, está sendo bastante frequentada pelo tráfego de caminhões pesados, fato que aumenta o risco de acidentes graves e fatais.

É nitroglicerina pura essa questão, chocante do ponto de vista das pretensões do ecoturismo em relação ao uso do solo e a contaminação dos mananciais. Será o duelo entre o trade turístico e o poder do agronegócio, com a cogitadíssima participação popular para vindicar a melhor solução para o conflito que já existe – o tráfego de caminhões pesados em via turística.