Sem uma informação oficial, consta que a comunicação foi feita durante reunião legislativa realizada na noite de 15 de fevereiro de 2017. Todas as expectativas criadas em torno do evento foram frustradas a partir de um sinal negativo de um suposto intermediador de eventos.

A Prefeitura de Nobres esperou até o último momento para anunciar o que já se sabia, que o Governo do Estado está sem caixa para patrocínio de eventos festivos e já vai longe o tempo em que um ou outro deputado intermediava recursos para carnaval.

A protelação de um jeito simples de tratar a questão é que causa espécie, quando se deveria anunciar de antemão que as condições econômicas não permitiriam a realização do evento, preferiram acreditar em terceiros e na intermediação política.

O prefeito Leocir Hanel (PSDB) terá que se reunir com o seu secretariado e se posicionar com relação a posturas individuais e a anúncios equivocados. Do contrário, a cada expectativa frustrada, atrás dela vem sempre um vexame e isso não é bom, ainda que as redes sociais estejam calmas, apostando, como todos apostam, que o governo possa se alinhar.

O governo municipal precisa criar ou fazer estabelecer uma figura de interlocução, de modo que a posição do governo seja apenas uma, aquela emitida pelo prefeito, que é exatamente quem foi eleito pelo voto popular e o que pode arcar com todas as consequências, sejam administrativas ou políticas.

Ninguém se estabelecerá no novo governo através do muito falar, do desejo incontido de se tornar alguém com poderes maiores que o prefeito. Dia desses, por críticas desconexas e infundadas, falou-se de um ex-secretário da gestão anterior, causando mal estar. De sorte que a bancada do PSD está alheia aos fatos e ninguém quer saber mais da referência política que os conduziu ao poder.

Em suma, o atual chefe do gabinete institucional do Executivo, Marcos Alves de Albuquerque, o Cheba, deve conversar com o prefeito Leocir Hanel e colocar a ele que tem gente falando demais e gente querendo mandar demais. Sob risco de, no frigir dos ovos, só sobrar para o prefeito e para o próprio Marcos Cheba, que tem estado a frente das ações, atuando mais diretamente na "blindagem" do chefe do Executivo.

Em suma, não haverá carnaval e o município não tem como bancar essa "farra". Simples assim e já poderia ter sido feito esse anúncio, sem ter que esperar a intermediação de ninguém, muito menos de terceiros.

E para encerrar, vale lembrar que o município não pode viver atrelado a emendas parlamentares e precisa caminhar com outra visão, com a realidade permitida, aproveitando o crédito de confiança da população, dentro da margem possível e de um tempo que passa rápido.