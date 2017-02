Magistrada recebe convidados para tratar de aÃ§Ã£o solidÃ¡ria

Através de convite, expedido aos mais diversos segmentos da comunidade municipal, a magistrada que responde pela Comarca do município de Nobres, Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, conseguiu reunir empresários, professores; diretores de escola; industriais; comerciantes e representantes dos poderes Legislativo e Executivo, para apresentar e detalhar o projeto que objetiva enaltecer a causa social. A Polícia Militar esteve representada pelo capitão PM Arides, comandante da Companhia Militar em Nobres. (Foto/D. buy priligy online Souza: Em primeiro plano, a magistrada e ao fundo a psicóloga Monique).

A magistrada agradeceu a participação de todos e destacou que se tratava de um convite ao exercício da solidariedade, colocando a importância de todos na doação de kit’s escolares para suprir as necessidades de alunos carentes, citando, inicialmente, uma escola de nível estadual, localizada no bairro São José.

Para a doutora Sabrina Rodrigues, é importante avaliar que enquanto uns podem, a outros existe a carência, mas, nada que uma boa dose de solidariedade não possa mudar. Um caderno, um lápis que seja doado com boa vontade, já será visto como um gesto solidário. Razão porque convidou a todos para essa aproximação em torno de uma boa causa.

Num primeiro momento, foi com esse objetivo que ocorreu essa aproximação, de modo a se estabelecer uma parceria social, conforme foi colocado aos presentes.

Em breve serão disponibilizadas todas as informações, quando a magistrada pretende dar maior publicidade possível aos procedimentos no sentido de angariar e distribuir aquilo que for arrecadado.

Participaram do evento realizado no Plenário do Fórum, o presidente da Câmara de Vereadores, Adelian Messias, vereadores, Oscar Lara, Rogério Frazão e Gida Ferreira; secretários municipais, a primeira dama do município, Maria Cecília Botini Hanel; representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas; empresários comerciais; o segmento religioso católico; professores e diretores de escolas; representantes da Votorantim Cimentos, entre outros.

Lembrete Importante

De acordo com o que informou a magistrada Sabrina Galdino, é importante que todos saibam que a doação voluntária de material escolar pode ser abatida no Imposto de Renda. Mas para isso, é necessário que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente cadastre-se junto à Receita Federal, estando ativo e em condições regulares, permitindo assim que a doação seja abatida no IR.