Anunciado o retorno de Acendino Mendes à Sub Prefeitura

Após a realização de um bom trabalho no comando da Sub Prefeitura para assuntos rurais de Nobres, o ex-vereador Acendino Mendes de Souza (E) tem retorno previsto para o início de fevereiro do corrente ano. O anúncio foi feito durante a participação do prefeito Leocir Hanel em evento realizado na localidade de Córrego Fundo, zona rural de Nobres. (Fotos: kamagra online O prefeito Leocir (D), dona Floriza, o vereador Ronivaldo/Nem e Acendino: ASCOM/PMNBS).

Na sede da Aprunop (Associação de Produtores Rurais de Novo Progresso), no Córrego Fundo, o prefeito Leocir Hanel avaliou como positiva a participação de Acendino Mendes na Sub Prefeitura na gestão anterior, encerrada em 31 dezembro de 2016. Conforme Leocir Hanel, as ações desenvolvidas por Acendino o credenciaram a compor na nova gestão, seguindo recomendações do meio rural.

De clomid online sua vez, Acendino agradeceu o apoio do prefeito e anunciou que será um grande parceiro da administração municipal e da comunidade rural na busca de soluções aos problemas. Leocir Hanel revelou que pode ampliar o leque de ações que serão intermediadas pelo sub prefeito no exercício do seu papel no setor rural.

Leocir Hanel, a primeira dama Maria Cecília Hanel (foto, ao centro), o empresário Anderson Hanel, secretários municipais e a comunidade daquela região participaram do encerramento de um curso de beneficiamento de pescado, dia 20 de janeiro, oportunidade em que o chefe de governo aproveitou para destacar algumas projeções nesse início de governo, onde o senador José Aparecido dos Santos, o Cidinho, tem sido importante na interlocução com a esfera federal.

Manutenção de estradas, construção de pontes e bueiros, novas conquistas para o setor de saúde pública e apoio ao setor rural são algumas das projeções para o primeiro semestre de 2017, segundo Leocir Hanel.

O levitra online prefeito de Nobres está otimista em relação ao que está sendo planejado e falou sobre a importância da comunidade de Córrego Fundo pela organização, participação e alinhamento com as ações que são lideradas pela presidente da Aprunop, Maria Floriza.

Ainda, buy generic propecia online segundo Leocir Hanel, o desempenho do atual coordenador de Agricultura, Dênis Campos, mereceram a atenção e o apoio da comunidade rural que cobrou a sua permanência no governo.

A presença da secretária de Assistência Social, Maria Cecília Hanel, foi comemorada e Maria Floriza apontou que os comunitários de Córrego Fundo vão precisar muito daquela pasta e da titular.