Se o primeiro mandato já não foi dos melhores, com as contas reprovadas pelo TCE-MT e dependente da Câmara Municipal para não ir parar no rol da ficha limpa, o prefeito João Balbino, de Rosário Oeste, pode ter um segundo mandato conturbado.

A começar pelo “ás” que tirou da manga, a ajuda do ex-prefeito Zeno Gonçalves para vencer as eleições municipais em outubro de 2016. Depois veio a montagem de um “staff” com o DNA da outrora equipe de Zeno, com indicações claras da vice prefeita Tânia Conrado. (Foto: Reprodução por Manoel Neto/Biorosário).

São ingredientes que encaminham a muitas perspectivas e uma delas é a de que o caminhar será no fio da navalha neste segundo mandato. Nas mãos dos parlamentares e com sinais de que pode ter interferido em favor de Benvino Pereira, apesar do vereador Paulo Augusto querer insistentemente voltar ao comando da Mesa Diretora, João Balbino está literalmente nas mãos dos vereadores e vai ter que contar com muito jogo de cintura para não ver as contas reprovadas pela Câmara de Vereadores, à exemplo da reprovação pela Egrégia Corte de Contas de Mato Grosso.

Nessa “ilha” de negativismo, seria ingenuidade extremada acreditar que uma vice prefeita não desejasse ascender ao mandato, guindada ao cargo por uma obra do acaso ou por má condução do governo por parte do gestor público.

Essa linha tênue entre o “sim” e o “não” por parte da Câmara Municipal de Rosário Oeste pode ser determinante para que o segundo mandato do prefeito João Balbino seja comprometido. E pensar que não haja uma corrente apostando no quanto pior melhor, seria acreditar também em Papai Noel.

Obviamente, isso não é bom para a população de Rosário Oeste, um município que se encontra estacionado no tempo e com todas as precariedades em infraestrutura viária (urbana e rural).

E não bastasse isso, o prefeito ainda vinha sendo um bom samaritano com os recursos públicos, segundo sugere o TCE-MT, a partir do que identificou o relator das contas, conselheiro Valter Albano, que assinala: “os gastos com pessoal da prefeitura e do município totalizaram R$ 18.831.463,26 e R$ 19.682.901,60, respectivamente, correspondendo a 58,15% e 60,78% da Receita Corrente Líquida, percentuais estes que extrapolam os limites máximos de 54% e 60%”.

"Ah! Mas o prefeito corrigiu isso". Alguém pode dizer, mas e "quanto à ocorrência de déficit orçamentário, o resultado deficitário totalizou R$ 1.022.363,75 em 2015, o equivalente a 3,23% da receita. Já a insuficiência financeira constatada no exercício auditado foi de R$ 7.814.796,80. Isso significa que, para o cumprimento de compromissos de curto prazo, o município teve R$ 0,16 para cada R$ 1,00 de obrigações, o que evidencia o comprometimento das contas públicas", segundo o TCE-MT apontou.

Na linguagem popular, poder-se-ia dizer que João Balbino administrará sob muito "olho gordo" à sua volta e a contratação de um místico seria interessante para realizar frequentes benzeduras contra mau olhado e até "quebranto", porque nesse segundo mandato tudo pode acontecer.