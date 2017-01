Governo assume com a missão de implantar uma “nova realidade”

A posse do novo prefeito de Nobres foi dentro de um clima de tranquilidade e com discursos enaltecedores e respeitosos. Como há muito não ocorria, a passagem de governo com a consequente passagem da faixa, proporcionou um clima leve aos ares políticos no município de Nobres.

Primeiro, a posse dos vereadores, eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e, enfim, a posse ao prefeito Leocir Hanel e sua vice, prof.ª Paula (Paulina Dias da Silva).

Eleitos e empossados, os vereadores titulares Nilson Filho, Adelian Messias, Ronivaldo (Nem) Souza, Zayra Valandro, André Avelino Bezerra, Nilson da Silva Campos, Gidauth Ferreira de Jesus, Oscar Santos Lara, Joarez (Magal) Lojor Ribeiro, Zilmai Ferreira de Jesus e Rogério Frazão Sampaio.

Duas chapas concorreram à presidência da Casa e aquela que foi apresentada nos últimos instantes, liderada pelo vereador de segundo mandato, Adelian Messias, foi a vencedora, por 6 votos contra 5 da chapa concorrente, liderada pelo vereador Nilson Filho.

Definida a composição da Mesa Diretora, veio a entrega da declaração de renda do prefeito e a posse, com a solenidade de passagem de faixa e de comando, sendo realizada à entrada da sede do governo, no bairro Jardim Paraná.

Durante os agradecimentos individuais, o discurso dos vereadores que integraram a chapa derrotada foi pontuado pelo protesto e pelo inconformismo com a apresentação de chapa alternativa.

Já o prefeito Leocir Hanel, falou da experiência que terá como prefeito e citou a família como ponto de apoio, a qual consultou a partir da mãe, com 93 anos, para que aceitasse entrar na disputa. O novo prefeito, de acordo com as ponderações colocadas pelos parlamentares municipais, terá uma base aliada forte e disposta a colaborar com a gestão do município.

Durante a solenidade de transmissão de cargo, Leocir Hanel voltou a reiterar que pretende fazer um governo justo, com equilíbrio fiscal e realizações.

Antes, a vice prefeita prof.ª Paula dedicou boa parte da sua fala a elencar as realizações da administração do companheiro de partido, Gilmarzinho da Ecoplan, com quem trabalhou durante três anos e meio, só deixando o cargo de chefe de Gabinete para ser pré-candidata e depois candidata a vice na chapa de Leocir Hanel.

De acordo com Paula, a marca forte deixada pelo prefeito que deixava o cargo era o respeito ao funcionalismo público e as obras inauguradas naquele período de quatro anos.

Antes de passar a faixa e de entregar as chaves da prefeitura ao novo prefeito, Gilmarzinho da Ecoplan destacou as realizações de sua administração, mostradas em informativo, e o respeito que teve com os seus colaboradores, deixando elogios a todos, notadamente aos efetivos, seus parceiros de gestão. Destacou também a perda irreparável do servidor Adão Ivo de Almeida, falecido no final de dezembro, colocado como um servidor exemplar.

Para Gilmarzinho da Ecoplan, o legado que fica em muito contribuirá para que Leocir Hanel faça uma boa administração, para quem pede paciência e apoio neste começo de gestão.

E Leocir Hanel foi enfático ao afirmar que seria um homem de poucas palavras, mas de muita ação. E dele se espera um governo de equilíbrio fiscal e de realizações, dentro da realidade econômica que possa ser proporcionada pelo Estado e a União.

É importante frisar que apenas com as receitas municipais, o município não vai a lugar nenhum. Recentemente, por questões de dois ou três dias de atraso, determinados servidores municipais, uma ínfima parcela, ia para as redes sociais reclamar do atraso ou porque havia um escalonamento de pagamento.

É que o município de Nobres não produz receita e depende dos repasses do Governo federal e estadual para que possa cumprir com as suas obrigações patronais.

O prefeito Leocir Hanel terá muitos desafios a superar e o maior deles é o crescimento dos gastos públicos ante uma receita em queda, com as pressões advindas do hospital conveniado e dos sindicatos classistas.

Rever essas questões pontuais de início, ainda que seja um remédio amargo, tomado de um gole só, pode ajudar a mudar os rumos de sua administração, conduzindo-a a águas tranquilas. Terá sido melhor o desgaste agora que mais tarde.

E governar fazendo política, de modo que o governo, lá na frente, não caia em mãos erradas. Até nesse quesito, o governo que saiu passou no teste.

É enfrentar os desafios e imprimir uma nova realidade.

