Governo e Assembleia entregam segundo lote com 75 ambulâncias para os municípios

O governador Pedro Taques e os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso entregaram na quinta-feira (22.12) o segundo lote de ambulâncias para os municípios mato-grossenses. Nesta segunda etapa, 75 municípios foram contemplados com a ação. Somando a entrega de outros 66 veículos do primeiro lote, todos os 141 municípios de Mato Grosso receberam uma unidade móvel de transporte de paciente, fruto da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo.

Para a aquisição das ambulâncias, a Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Guilherme Maluf, devolveu em 2015 o montante de R$ 20 milhões ao Governo de Mato Grosso. O Estado fez a licitação para a compra e aportou a contrapartida de R$ 3 milhões para a aquisição dos veículos.

Na solenidade de entrega das ambulâncias aos prefeitos, o governador Pedro Taques agradeceu a parceira com os deputados estaduais para a aquisição das unidades móveis de saúde. O chefe do Poder Executivo destacou que a ambulância é extremamente necessária em cidades no interior do estado onde não há hospitais. “Em cidades como Apiacás vimos ambulâncias com mais de um milhão de quilômetros rodados”, disse Taques.

Segundo o governador, os deputados não apoiaram a saúde apenas com a aquisição das ambulâncias, mas também com a aprovação da mensagem que revogava a Lei 9.870, de 28 de dezembro de 2012, que cortou em 50% os recursos para a atenção básica. Taques disse que a revogação desta lei possibilitou o Estado fazer um aporte de R$ 70 milhões na atenção básica em 2016, ante R$ 35 milhões investidos em 2015.

No ato, o governador acatou uma sugestão do deputado estadual Guilherme Maluf e propôs à Assembleia Legislativa uma parceira para equipar os 10 mil agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do estado com kit de trabalho composto de calça, camiseta, bolsa, boné, protetor solar e até mesmo uma bicicleta.

O presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf, afirmou que a parceria tem que continuar nas próximas legislaturas. Lembrou que o governador Pedro Taques cumpriu o compromisso de realizar a Caravana da Transformação, que era uma das contrapartidas do Executivo para o acordo de devolução de recursos. "O senhor disse que em contrapartida investiria mais R$ 20 milhões e a Caravana da Transformação está em andamento ajudando diversas regiões do estado", disse.

“Sabemos que as ambulâncias não são políticas de saúde, mas podem ajudar a salvar vidas”, completou o presidente da Casa de Leis.

O secretário de Estado de Saúde, João Batista Pereira da Silva, destacou que o governo trabalha muito pela saúde, lembrou que a gestão já criou 204 leitos de UTIs, principalmente no interior do estado. "Esse é um governo sério, trabalhador, responsável, comprometido e que quer interiorizar as ações do governo para todos os rincões", completou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques destacou que é preciso registrar que é a primeira vez na história que a Assembleia faz a devolução de um valor significativo que contempla todos os municípios do estado de Mato Grosso. “Espero que o ato feito por esses deputados sejam seguidos pelos próximos. Exemplos como este ficam na história”, afirmou o secretário.

Paulo destaca que o governo segue firme no trabalho para a população, lembrando que o Estado já fez em dois anos mais de 1.400 quilômetros de pavimentação, 204 novos leitos de UTIs, aquisição de ambulância para todos os municípios e pagamento de todas as folhas salariais dos servidores públicos.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal Bosco, destacou que o momento é de união para vencer a crise. O secretário das Cidades, Wilson Santos, destacou que o governo segue no rumo certo. Também destacou que é necessário o fortalecimento das relações entre o Executivo e os deputados estaduais com o pagamento

O prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre Russi, lembrou que a sua cidade não possui hospital municipal, então precisa mandar os pacientes mais graves para o município de Jaciara. “Essa ambulância maior que estamos recebendo do Estado, nós vamos usar para os deslocamentos mais longes e outras dois que já temos na cidade, vamos usar para o deslocamento mais curto”, contou.

A prefeita de Lambari D'Oeste, Maria Manea da Cruz, que está concluindo o mandato, afirma que a ambulância é uma conquista que deve facilitar o deslocamento dos pacientes. Ela também agradeceu o Estado pelas obras de infraestrutura realizadas na região oeste. "Com essa ambulância e com as estradas arrumadas será mais fácil o deslocamento até o Hospital Regional de Cáceres, que fica a mais de 100 quilômetros. As pessoas serão melhor assistidas", avaliou.

Além do deputado Guilherme Maluf e Dilmar Dal Bosco, também participaram da cerimônia de entrega das ambulâncias os deputados estaduais; Gilmar Fabris, Oscar Bezerra, Sebastião Rezende, Valdir Barranco, Dilmar Dal Bosco, Wancley Carvalho, Max Russi, Wagner Ramos, Saturnino Masson, Pedro Satélite, Romoaldo Júnior, Ondanir Bortolini, Eduardo Botelho e Janaina Riva.

Todos os veículos são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4x2 e custaram R$ 163,328 mil cada. Receberam neste segundo lote os municípios: Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Taquari, Apiacás, Araputanga, Aripuanã, Barão de Melgaço, Campinápolis, Campo Verde, Canarana, Carlinda, Castanheira, Cocalinho, Comodoro, Conquista D'Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Curvelândia, Denise, Figueirópolis D'Oeste, General Carneiro, Glória D'Oeste, Guiratinga, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Lambari D'Oeste, Lucas do Rio Verde, Luciara, Matupá, Mirassol D'Oeste, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Marilândia, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte de Norte, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirãozinho, Rondolândia, Salto do Céu, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Santo Afonso, Santo Antonio do Leste, São Felix do Araguaia, São José do Rio Claro, São José do Xingu, São Pedro da Cipa, Sapezal, Serra Nova Dourada, Tabaporã, Torixoréu, Vale de São Domingos e Vera.