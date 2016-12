Pedro Taques inaugura rodovia MT-241 e garante atenção às reivindicações de Nobres

Denominação de rodovia homenageia ex-prefeito e ex-vereador de Nobres, Germano Mendes Pedroso

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, permaneceu uma manhã inteira neste dia 16 de dezembro, em território nobrense, oportunidade em que inaugurou o trecho de 57 kms da rodovia estadual MT-241, denominada “Germano Mendes Pedroso”, pavimentada e sinalizada. (Fotos Aqui: Tribuna de Nobres (D. Souza)

Na entrada do bairro Jardim Petrópolis, ponto de partida da via pavimentada, por volta das 8:40, o governador Pedro Taques e comitiva descerrou a placa de inauguração, na presença de secretários, assessores, deputados e a imprensa.

O prefeito de Nobres, Sebastião Gilmar Luiz da Silva (PSD), participou do ato, acompanhado de assessores, do prefeito eleito Leocir Hanel, vice prefeita eleita prof.ª Paula, vereadores de Nobres; prefeito reeleito de Rosário Oeste, João Balbino; prefeito eleito de Jangada, Garrincha; prefeita eleita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira, entre outros convidados.

Em seguida, foi servido café da manhã, na Lanchonete Xaxim, com a comitiva partindo sem seguida para o trevo de acesso a Bom Jardim, quando aconteceu mais uma etapa da inauguração com a participação da mesma comitiva que esteve no Jardim Petrópolis.

Na Vila da Bom Jardim, no pátio da sede da associação comunitária local, um dispositivo de honra foi acionado para as considerações finais. O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Duarte, destacou as ações do governo dentro do Pró Estrada, melhorando, requalificando e construindo perto de 1.500 kms de estradas.

Para propecia online o deputado José Domingos Fraga, este é um dos governos mais comprometidos com Mato Grosso e lembrou que Nobres é o seu segundo domicilio, onde sempre foi bem recebido.

Pedro Taques ouviu atentamente as reivindicações do prefeito Gilmarzinho da Ecoplan, que elencou as obras que estão projetadas e apenas esperando a liberação de recursos que estão conveniados. Conforme Gilmarzinho da Ecoplan, basta que o Governo do Estado de um “empurrãozinho” para que o município tenha novas conquistas, mas também que os investimentos do atual governo estadual em Nobres são imensos e importantes na estruturação do município.

Pedro buy levitra online Taques, ao fazer uso da fala, garantiu que vai investir em Nobres, avaliando a “indústria” turística como a que mais cresce no mundo e que Nobres pode ter o aporte de ao menos 1 milhão de reais em investimentos.

E para finalizar, um churrasco ofertado pela comunidade local, oportunidade em que velhos e novos profissionais da imprensa estiveram presentes.

Para priligy online Pedro Taques, um evento de tamanha magnitude não teria a dimensão que teve sem a imprensa para revelar ao mundo que Nobres caminha para ser um dos municípios onde o turismo vai se tornar “lindo”.

As obras da MT-010 foram visitadas pelo governador e os secretários Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística), Wilson Santos (Cidades) e Marco Marrafon (Educação, Esportes e Lazer). Marcelo Duarte afirmou que além dos convênios de pavimentação, a Sinfra também investe na manutenção das estradas não pavimentadas da cidade. “O governo está empenhando, preocupado e comprometido com essa região de Mato Grosso”, disse.

ÂÂ