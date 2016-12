Taques inaugura pavimentação de rodovia que liga Nobres ao distrito de Bom Jardim

Thiago Andrade | Gcom-MT



A buy priligy online agenda do governador Pedro Taques nesta semana é marcada pela inauguração das obras de pavimentação da MT-241, no trecho entre a sede do município de Nobres e o distrito de Bom Jardim, onde estão algumas das principais atrações turísticas de Mato Grosso. A inauguração acontece na próxima sexta-feira (16.12). Nesta semana, o governador também participa da entrega de uma Unidade de Atendimento 24 Horas (UPA), no município de Lucas do Rio Verde, na próxima quinta-feira (15.12).

Segunda-feira (12.12)

O governador Pedro Taques recebe o secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto e os secretários adjuntos da Seges, para fazer um balanço das ações realizadas pela Pasta no ano de 2016. Às 11h30, o chefe do Executivo Estadual recebe em seu gabinete, no Palácio Paiaguás, o presidente da Cruz Vermelha em Mato Grosso, o coronel PM Dival Pinto Martin Corrêa.

No período vespertino, Taques recebe a bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional, a reunião está agendada para 14h. Depois, o governador tem reunião com o prefeito eleito de Poxoréu, Nelson Paim. Às 16h30, Taques recebe os medalhistas mato-grossenses dos Jogos Escolares da Juventude, Jogos Universitários Brasileiros e das Olimpíadas Escolares. O último compromisso do dia será às 18h, na troca de comando da Polícia Militar, que será no Comando Geral da instituição, localizado na Avenida do CPA, próximo ao Ginásio Verdinho.

Terça-feira (13.12)

Às 10h, o governado receberá da Rede de Controle um balanço sobre a saúde no estado. Participam os representantes da Controladoria-Geral do Estado, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público de Contas, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria-Geral do Município de Cuiabá e Procuradoria-Geral de Cuiabá.

No período vespertino, o governador recebe os alunos da Escola Estadual Patriarca da Independência, que participam do Projeto Transformadores. Eles visitarão o Palácio Paiaguás e serão recebidos pelo governador às 14h. Em seguida, o governador participa de reunião ordinária do Conselho da Previdência. Às 17h, ele recebe o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Antônio Carlos Figueiredo Paz, para tratar do programa Pró-Leite.

Quarta-feira (14.12)

O governador Pedro Taques recebe o prefeito de Ipiranga do Norte, Pedro Ferronatto, representantes da Câmara de Vereadores e os nove vereadores mirins da cidade, às 15h. No período noturno, o governador vai à entrega do 1º Prêmio da Fundação André e Lúcia Maggi, que acontece no Espaço Solari, em Cuiabá.

Quinta-feira (15.12)

Taques buy clomid online participa, às 08h30, da reunião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (Codem), e acompanhará a apresentação do relatório parcial do diagnóstico do Plano Metropolitano. Em seguida, o governador prestigia o evento de posse do novo procurador-geral de Contas, na sede do Tribunal de Contas do Estado.

Ás kamagra online 14h Taques vai para Lucas do Rio Verde, onde participa da inauguração da Unidade de Pronto-Atendimento 24h (UPA) e da nova sede do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja).

Sexta-feira (16.12)

Pela buy clomid online manhã o governador participa da inauguração da MT-241 que liga a sede de Nobres ao Distrito de Bom Jardim, um dos principais pontos turísticos do estado de Mato Grosso. A pavimentação dos 57 quilômetros fomentará ainda mais o turismo na região, facilitando o acesso de quem vem do norte do estado.

N.R.: O cenário de outrora (foto de arquivo, abaixo), de tantos problemas, já está abolido e a inauguração dos 57 kms., é um sonho realizado para centenas e centenas de pessoas que necessitam da estrada estadual para deslocamento até a cidade de Nobres.