Prestação de contas de campanha sob pedido de “Desaprovação” em Rosário Oeste

Aquelas afirmações que surgiram durante a campanha eleitoral, de que muitos poderiam "ganhar e não levar" se mostram bastante evidentes em Rosário Oeste, onde a reeleição do prefeito João Balbino ainda se encontra pendente com relação à prestação de contas de sua campanha.

O candidato eleito e atual prefeito, João Antonio da Silva Balbino (foto, no detalhe), do Partido da República, ganhou a eleição por 217 votos de diferença em relação ao seu oponente, Alex (Berto) da Farmácia, que no entender da Justiça Eleitoral, contou com alguns ingredientes ou impropriedades que podem resultar na desaprovação das contas de campanha, ao menos esta é a síntese apresentada até agora.

Sanadaa primeira irregularidade apontada, sobre a comprovação de recolhimento de sobra de campanha, a detecção de uma segunda irregularidade é a que dela constam algumas agravantes, que serão analisadas através da autoridade judiciária, de acordo com o documento apresentado pela relatoria técnica. Mas sabe-se que entre as irregularidades elencadas estão doações estimadas e em dinheiro, feitas por fornecedores e contratados da administração municipal e ainda por servidores que exercem cargos de confiança na administração pública municipal.

Na leiga visão e entendimento popular, seria “interessante” àqueles que exercem cargos em comissão ou de estrita confiança do Chefe do Executivo, a continuidade no cargo por mais quatro anos, “investindo” assim na reeleição do prefeito candidato.

A análise dos fatos apresentados através da Parecer Técnico Conclusivo foi enviada ao Ministério Público Eleitoral para as devidas considerações e remetimento para sentença do Juiz Eleitoral da 3.ª Zona.

Em que pese o cumprimento das formalidades legais, a análise se ateve aos fatos que endereçam a doação em espécie realizada por beneficiário de “contratação direta (sem licitação)” pela administração municipal, gestão do prefeito candidato à reeleição e reeleito.

Uma outra doação à campanha chamou a atenção e teria sido realizada por um prestador de serviços à administração municipal, entendida como forma de “retribuição” ao gestor candidato.

consumação de uma possível troca de favores em ano eleitoral foi o que chamou a atenção do setor fiscalizador dos gastos de campanha do órgão da Justiça Eleitoral.

Entre uma e outra agravante ou “irregularidade/ilegalidade” apontada no Parecer Técnico Conclusivo, salta aos olhos a doação de 20 pessoas físicas, sendo que destas, nove (9) ocupam cargos comissionados da administração municipal.

Estes donativos de campanha se juntam ao de pelo menos 11 servidores, também ocupantes de cargos comissionados que colaboraram duplamente, com valor monetário e com a prestação de serviço como “cabo eleitoral”.

Parecer Técnico, por fim, conclui que "Igualmente, essas doações podem caracterizar, se não outra ilegalidade, o uso do poder político para obter dos servidores contribuições para campanha eleitoral".

Apesardo cumprimento de outras formalidades legais, vão à consideração superior, as irregularidades elencadas no Parecer Técnico.

A decisão será do Juiz Eleitoral após parecer ministerial. Mas a situação do prefeito eleito João Balbino não é nada confortável e isso vem a se juntar ao fato de Rosário Oeste e outros municípios enfrentarem dificuldades econômicas graves e em consequência disso no campo social o cenário se apresenta lastimável, mas o aumento de remuneração do prefeito para o próximo mandato vem também em má hora.

O Chefe do Executivo deve contar com verba indenizatória de R$ 5.000,00 mais o subsídio mensal de R$ 15.000,00.

Observa-se que essa empreitada, do aumento no subsídio e na verba indenizatória, foi tocada à muitas mãos, conforme dados relevantes apontados na prestação de contas de campanha e os meios utilizados para o sucesso no campo político.

Por enquanto, o céu não se apresenta com brancas nuvens para o prefeito eleito para mais um mandato e com aumento de salário já aprovado para 2017. Tudo vai depender do entendimento da Justiça Eleitoral, mas... as irregularidades já foram cometidas e contrariam tudo o que se prega no quesito da igualdade de condições na disputa eleitoral.

O prefeito

nossa reportagem ligou duas vezes para o prefeito João Balbino, mas ele não retornou a ligação.

