Apesar de apresentar três irregularidades, apontadas pela Egrégia Corte de Contas de Mato Grosso,

após sustentação oral feita pelo advogado Silvério Soares de Moraes, o município de Nobres teve as contas anuais de governo aprovadas, relativas ao exercício fiscal de 2015.

O gestor municipal, Sebasti√£o Gilmar Luiz da Silva, j√° teve as contas de governo relativas a 2013, 2014 e 2015, aprovadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e nesta √ļltima an√°lise, o relator conselheiro Valter Albano (foto) reconheceu que j√° houve progressos em rela√ß√£o √† gest√£o fiscal, apesar de avaliar como bastante ruins as gest√Ķes anteriores.

De acordo com a sustenta√ß√£o oral apresentada pelo advogado Silv√©rio Soares de Moraes, o prefeito municipal Sebasti√£o Gilmar enfrentou dificuldades econ√īmicas e teve que ‚Äúenxugar‚ÄĚ a m√°quina p√ļblica, rompendo contratos e demitindo servidores contratados que integravam a equipe.

Sem o dinheiro federal com decréscimo de arrecadação, atraso nos repasses das obras em execução, levaram o município a também atrasar, ocasionando restos a pagar, mas nada feito com má fé ou dolo, conforme argumentou Moraes durante a sua exposição de motivos. "Considero que a aprovação fará jus ao modo com que a administração pública vem conduzindo a gestão", argumentou Silvério Moraes (foto).

Para Valter Albano, a gest√£o fiscal apresentou uma melhor hist√≥ria, melhorando em educa√ß√£o, em sa√ļde, mudando um pouco em rela√ß√£o aos dados de 2014, mesmo sendo penalizado por m√°s gest√Ķes recentes, mas Nobres pode mudar e tem condi√ß√Ķes de melhorar, assim como Cuiab√° fez adequa√ß√Ķes que culminaram no equil√≠brio fiscal.

Com as considera√ß√Ķes recomendat√≥rias do conselheiro Valter Albano, as contas de governo foram aprovadas durante sess√£o do Pleno do TCE-MT, realizada dia 18 de maio de 2016.

Para o prefeito Sebastião Gilmar Luiz da Silva, fica a satisfação pelo dever cumprido, em que pese todas as dificuldades econômicas apresentadas e que se alastraram pelas prefeituras e estados do País.