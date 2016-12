Praça é reinaugurada no bairro São José, na cidade de Nobres

A buy clomid online união de esforços da iniciativa privada, do poder público e do Terceiro Setor possibilitou uma melhoria ao município de Nobres (MT) para beneficiar a população de forma permanente. A Praça João Goulart, localizada no bairro São José, ganhou um parque infantil e equipamentos para adultos praticarem atividades físicas. Além disso, os bancos e o gramado do espaço, de 1.500 metros quadrados, também foram revitalizados. Para marcar a conclusão da reforma, uma solenidade de reinauguração da praça foi realizada no sábado, 05 de novembro, com início as 18 horas.

A reforma foi viabilizada por meio de uma parceria entre Votorantim Cimentos, Instituto Votorantim, Prefeitura de Nobres, Associação do Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) e Empresa de Saneamento de Nobres (ESAN). O Instituto Votorantim investiu R$ 30 mil na aquisição dos equipamentos e também na capacitação dos membros do DLIS para executar a reforma. A Votorantim Cimentos de Nobres também forneceu mão de obra, insumos para troca de lâmpadas queimadas e proteção para o quadro de comando de energia elétrica para evitar acidentes durante a revitalização. (Fotos: Tribuna de Nobres - D. Souza).

Segundo a engenheira de Segurança da Votorantim Cimentos de Nobres e facilitadora da iniciativa, Andreia Nobre, o projeto atende a uma antiga demanda da população. “Essa reforma também fortalece a Associação do Fórum DLIS, estimulando a elaboração de outros projetos que, inclusive, envolvam mais instituições para levantar recursos e revitalizar as demais praças da cidade”, afirmou Andreia.

O gerente de fábrica da Votorantim Cimentos de Nobres, Orlando Araújo, destaca a importância da parceria público-privada para realizar projetos que proporcionem melhorias duradouras. "Atuamos com o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável de Nobres. Por isso, somos parceiros e apoiadores dos órgãos públicos e entidades que trabalham para suprir as necessidades da população, contribuindo na execução de ações que beneficiem, de forma permanente, a comunidade local", ressaltou.

Ao ato de reinauguração compareceram, as integrantes do Fórum DLIS, Leuda Vitoy e Catarina Francisca, Orlando Araújo, Andreia Nobre, o prefeito eleito Leocir Hanel e sua esposa Maria Cecília Hanel, funcionários da fábrica da Votorantim, crianças, pais e filhos residentes no bairro São José, onde está localizada a praça, entregue com equipamentos apropriados para exercícios físicos e os brinquedos instalados ali.

Sobraram agradecimentos ao gerente geral da fábrica em Nobres, Orlando Araújo e quem enalteceu a formalização da parceria foi Andreia Nobre, lembrando que essa participação conjunta tem a marca do Instituto Votorantim.

Para a integrante do Fórum DLIS, Leuda Vitoy, a satisfação estava demonstrada com a participação das famílias ali presente, agradecendo aos parceiros e ao município, na pessoa do prefeito Sebastião Gilmar pela cedência do espaço para a estruturação e adaptação ao lazer e ao entretenimento das crianças e adultos.

O prefeito eleito, Leocir Hanel, disse que a futura gestão estará aberta a parcerias, respondendo à solicitação de apoio futuro na cedência de espaços públicos para o “plantio” de novo Projeto Semente, semelhante ao que foi realizado na Praça do Bairro São José.

Pipoca, algodão doce e muita alegria estampada no rosto da criançada presente na inauguração oficial da Praça “João Goulart”, no bairro São José.

Sobre a Votorantim Cimentos

Presente no negócio de materiais de construção (cimento, concreto, agregados e argamassas) desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma das maiores empresas globais do setor, com capacidade produtiva de cimento de 56,8 milhões de toneladas/ano e receita líquida de R$ 14 bilhões, em 2015. A Votorantim Cimentos possui unidades estrategicamente localizadas próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e está presente em 13 países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.

